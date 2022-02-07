Скандал з університетом президента: засновниця «Кураж Базару» зустрілася з Зеленським

Гудкова розповіла, що після резонансу зі зносом павільйону 19 на ВДНГ їй призначив аудієнцію Зеленський

Олена Гудкова зустрілася з Зеленським через скандал зі знесенням павільйону 19 на ВДНГ

Засновниця першої Київської благодійної барахолки «Кураж Базар» Олена Гудкова сьогодні зустрілася з президентом Володимиром Зеленським, який захотів «особисто розібратися в ситуації, що склалася». Про це Гудкова повідомила на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні в мене відбулася зустріч із Володимиром Зеленським, на якій він захотів особисто розібратися в ситуації, що склалася. Бути відповідальним і платити за помилки (іноді дуже дорого) команди та залучених у процес людей – це суть позиції головної керуючої людини в будь-якій справі. Розбиратися із результатами конфліктів віч-на-віч, не доручаючи це посередникам чи замам – якість, властива не кожному керівнику, не кажучи вже про президента з його графіком і рівнем проблем на столі, і для мене це маркер небайдужості. Якщо чесно, я була рада можливості розповісти все з перших вуст, а не через численні заплутані канали, так що особисто для мене розмова була змістовною та такою ж відвертою, як і мій попередній пост. І за цю свободу бути вільною теж люблю Україну», – повідомила засновниця барахолки.

«Якщо я правильно зрозуміла, то керівництво проєкту найближчим часом вийде з прозорою та зрозумілою (я дуже сподіваюся) комунікацією зі своїх джерел і буде надалі відповідати на запитання від своєї особи», – зазначила вона.

За словами Гудкової, директору ВДНГ також буде передано суму, відповідну вартості ліфту для ВДНГ, який було куплено за кошти благодійників.

«Вартість ліфта, купленого з благодійних зборів нашого ком'юніті та його встановлення в павільйон 19 буде передано директору ВДНГ Євгенію Мушкіну, а він візьметься за передачу їх на благодійність», – повідомила Гудкова.

Вона зазначила, що наразі «чекатиме дій».

Нагадаємо, після появи інформації про зруйнування павільйону №19 на ВДНГ, де розміщувався Кураж Базар, ситуацію прокоментувала його засновниця Альона Гудкова. За її словами, ВДНГ не подовжив з нею контракт саме через будівництво президентського університету на місці павільйону, а жоден представник влади не зв’язався, аби прояснити ситуацію.

Раніше стало відомо, що на території Виставкового центру будівельна техніка знесла павільйон №19. У цій частині Виставкового центру планують збудувати комплекс будівель президентського університету, який загалом займатиме 16 гектарів.

Як раніше повідомлялося, будівництво президентського університету передбачено на території державного «Експоцентру України» (ВДНГ, Київ).