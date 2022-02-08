На Київщині водій вантажівки протаранив легковик і втік (фото)

43-річний пасажир легковика загинув на місці події, а іншого 23-річного пасажира з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні

На автодорозі Київ-Чоп у Київській області сталася смертельна ДТП за участю легкового авто BAЗ-2111 та вантажівки Daf-ХF. Внаслідок аварії загинув пасажир легковика. Про це повідомили в поліції регіону.

Як зазначено, трагедія сталася поблизу селища Копилів.

За попередньою інформацією водій вантажного автомобіля Daf- ХF під час здійснення маневру розвороту в напрямку міста Житомир не надав перевагу в русі легковому автомобілю «BAЗ-2111», який рухався в зустрічному напрямку та здійснив зіткнення.

Водій вантажівки зник з місця події у невідомому напрямку.

Внаслідок зіткнення 43-річний пасажир легковика загинув на місці події, а іншого 23-річного пасажира з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні.

Правоохоронці за лічені хвилини встановили водія-втікача. Ним виявився 28-річний житель Волинської області.

Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України.

За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Встановлюються всі обставини аварії.

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