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    На Київщині водій вантажівки протаранив легковик і втік (фото)

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    На Київщині сталася смертельна ДТП - На Київщині водій вантажівки протаранив легковик і втік (фото)
    На Київщині сталася смертельна ДТП
    фото: facebook.com/pol.kyivregion

    43-річний пасажир легковика загинув на місці події, а іншого 23-річного пасажира з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні

    На автодорозі Київ-Чоп у Київській області сталася смертельна ДТП за участю легкового авто BAЗ-2111 та вантажівки Daf-ХF. Внаслідок аварії загинув пасажир легковика. Про це повідомили в поліції регіону.

    Як зазначено, трагедія сталася поблизу селища Копилів.

    За попередньою інформацією водій вантажного автомобіля Daf- ХF під час здійснення маневру розвороту в напрямку міста Житомир не надав перевагу в русі легковому автомобілю «BAЗ-2111», який рухався в зустрічному напрямку та здійснив зіткнення.

    Водій вантажівки зник з місця події у невідомому напрямку.

    Внаслідок зіткнення 43-річний пасажир легковика загинув на місці події, а іншого 23-річного пасажира з тілесними ушкодженнями доставлено до лікарні.

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    На Київщині водій вантажівки протаранив легковик і втік (фото)
    На Київщині водій вантажівки протаранив легковик і втік (фото)
    На Київщині водій вантажівки протаранив легковик і втік (фото)
    фото: facebook.com/pol.kyivregion

    Правоохоронці за лічені хвилини встановили водія-втікача. Ним виявився 28-річний житель Волинської області.
    Поліцейські затримали зловмисника в порядку ст. 208 КПК України.

    За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

    Встановлюються всі обставини аварії.

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    Теги: трагедія ДТП вантажівки водій Київщина Житомир
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    На Київщині водій вантажівки протаранив легковик і втік (фото)