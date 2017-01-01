У столиці два тролейбусних маршрути змінять режим роботи

Вночі 29 листопада тимчасово змінять рух тролейбуси № 93Н та № 27

З 00:20 до 5:20, вносяться зміни у рух нічного тролейбусного маршруту № 93Н у зв’язку з заміною контактного проводу на тролейбусній лінії на б-рі Т. Шевченка. Про це інформують у КП «Київпастранс», повідомляє «Главком». У зв’язку з цим, рух нічного тролейбуса № 93Н буде організовано



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Главком Громадський транспорт у Києві

Вночі 29 листопада тимчасово змінять рух тролейбуси № 93Н та № 27

З 00:20 до 5:20, вносяться зміни у рух нічного тролейбусного маршруту № 93Н у зв’язку з заміною контактного проводу на тролейбусній лінії на б-рі Т. Шевченка. Про це інформують у КП «Київпастранс», повідомляє «Главком».

У зв’язку з цим, рух нічного тролейбуса № 93Н буде організовано за маршрутом: вулиця Чорнобильська – проспект Перемоги – Повітрофлотський проспект – вулиця Івана Огієнка – залізничний вокзал «Південний» і в зворотному напрямку: вулиця Івана Огієнка – Повітрофлотський проспект – проспект Перемоги, далі – за постійною трасою.

Також, у ніч проти 29 листопада, а саме: з 1:00 до 5:00, у зв’язку з заміною контактного проводу на тролейбусній лінії на вул. О. Теліги на ділянці від вул. Ольжича до вул. Дорогожицької вносяться зміни у рух тролейбусів маршруту № 27.

На цей час рух тролейбусів буде організовано за маршрутом: «Залізнична станція «Київ-Волинський» – Дегтярівський шляхопровід».