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    У столиці невідомі обстріляли автомобіль із іноземцем

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    У столиці невідомі обстріляли автомобіль із іноземцем

    Автомобіль громадянина Йорданії було обстріляно під час руху

    На Брест-Литовському проспекті у Києві невідомі під час руху обстріляли автомобіль із іноземцем.

    Подія сталася ввечері у неділю, 29 липня. Громадянин Йорданії їхав у власному авто KIA, коли з ним порівнявся інший автомобіль, що рухався у попутному напрямку. Невідомі, які перебували в цьому авто, здійснили кілька пострілів в напрямку автомобіля KIA та поїхали геть. Про це УНН розповіли у поліції.

    Ніхто не постраждав.

    За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 ККУ (хуліганство, вчинене з застосуванням вогнепальної зброї).

    Як повідомлялося, у ніч на 30 липня в Києві на вулиці Набережно-Хрещатицькій, 25 автомобіль BMW 525 з громадянином Еквадору за кермом зніс рекламну конструкцію Samogon Bar у вигляді трактора.

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