У столиці невідомі обстріляли автомобіль із іноземцем



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Автомобіль громадянина Йорданії було обстріляно під час руху

На Брест-Литовському проспекті у Києві невідомі під час руху обстріляли автомобіль із іноземцем.

Подія сталася ввечері у неділю, 29 липня. Громадянин Йорданії їхав у власному авто KIA, коли з ним порівнявся інший автомобіль, що рухався у попутному напрямку. Невідомі, які перебували в цьому авто, здійснили кілька пострілів в напрямку автомобіля KIA та поїхали геть. Про це УНН розповіли у поліції.

Ніхто не постраждав.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 ККУ (хуліганство, вчинене з застосуванням вогнепальної зброї).

Як повідомлялося, у ніч на 30 липня в Києві на вулиці Набережно-Хрещатицькій, 25 автомобіль BMW 525 з громадянином Еквадору за кермом зніс рекламну конструкцію Samogon Bar у вигляді трактора.