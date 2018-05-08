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    У столиці оголошено штормове попередження

    У Києві очікуються сильні пориви вітру
    У Києві до кінця доби 8 травня очікуються пориви вітру 15-18 м/с. Про це попередили в Українському гідрометцентрі. Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою нагадує основні правила поводження у разі посилення вітру: усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти
    • Сьогодні, 19:25
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    У Києві очікуються сильні пориви вітру

    У Києві до кінця доби 8 травня очікуються пориви вітру 15-18 м/с. Про це попередили в Українському гідрометцентрі.

    Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою нагадує основні правила поводження у разі посилення вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

    Нагадаємо, 7 травня увечері у Києві пройшов сильний дощ із грозою. Жителі міста, затамувавши подих, спостерігали з вікон домівок за неймовірним явищем з блискавками і громом. У соцмережах з’явилося безліч вражаючих знімків грози у Києві.

    За прогнозами синоптиків, увечері у Києві очікується дощ, гроза

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