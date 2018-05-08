У столиці оголошено штормове попередження
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У Києві очікуються сильні пориви вітру
У Києві до кінця доби 8 травня очікуються пориви вітру 15-18 м/с. Про це попередили в Українському гідрометцентрі.
Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою нагадує основні правила поводження у разі посилення вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Нагадаємо, 7 травня увечері у Києві пройшов сильний дощ із грозою. Жителі міста, затамувавши подих, спостерігали з вікон домівок за неймовірним явищем з блискавками і громом. У соцмережах з’явилося безліч вражаючих знімків грози у Києві.
За прогнозами синоптиків, увечері у Києві очікується дощ, гроза.