До Києва гелікоптером привезли тяжкопораненого бійця (фото)

Український захисник проходив лікування в Дніпрі, де військові лікарі стабілізували його стан

З Військово-медичного клінічного центру Східного регіону проведено екстрену медичну евакуацію до Києва важко травмованого військовослужбовця. Про це повідомляє пресслужба Командування Медичних сил ЗСУ.

Український захисник проходив лікування в Дніпрі, де військові лікарі стабілізували його стан і підготували до наступного етапу лікування.

Наразі травмований проходить діагностичне обстеження з метою подальшого призначення відповідного лікування. На цей час він забезпечений усім необхідним для лікування та реабілітації. За словами військових медиків, загрози його життю немає.

Гелікоптером МІ-8 Збройних Сил України травмований військовослужбовець був доставлений до вертолітного майданчику Національної гвардії України у Києві, а згодом спеціалізованим транспортом його доправили до Національного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ»

Зазвичай під час здійснення аеромедичної евакуації повітряні судна прибувають до військового майданчику аеродрому Бориспіль, але з огляду на необхідність зменшити час на транспортування травмованого, було ухвалено рішення використати наявний майданчик, що розташовувався набагато ближче до лікувального закладу.

Тим часом, Служба безпеки України затримала на Дніпропетровщині ватажка терористичної групи з «ЛНР». Очолюване зловмисником угруповання причетне до вбивства співробітника СБУ.