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    У столиці стали частіше підробляти гроші і цінні папери

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    У столиці стали частіше підробляти гроші і цінні папери

    Після спаду у 2014 році з кожним роком кількість таких правопорушень росте

    З початку цього року прокуратурою Києва відкрито 32 кримінальних провадження за фактами підробки банкнот, цінних паперів, лотерейних квитків і акцизних марок. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Київської міської ради Олександр Пабат з посиланням на відповідь прокуратури на його запит.

    Аналізуючи статистичні дані прокуратури, депутат звернув увагу на те, що діяльність шахраїв, передбачена ст.199 Кримінального Кодексу України, різко пішла на спад в 2014 році. Тоді було зареєстровано 26 таких правопорушень проти 290 у 2013 році.

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    «Втім, уже з 2015, статистика проваджень щодо виробників, перевізників, збувальників підроблених грошей і цінних паперів повільно, але стабільно поповзла вгору», - зазначив Пабат.


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    За 2017 рік було відкрито 73 провадження за фактами підробки грошей та цінних паперів.

    Нагадаємо, співробітники кіберполіції викрили організаторів масштабної шахрайської онлайн-фінансової біржі. Зловмисники діяли на території декількох країн, а один з їх офісів розміщувався у Києві та налічував близько 60 працівників.

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