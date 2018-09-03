У столиці стали частіше підробляти гроші і цінні папери документ



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Після спаду у 2014 році з кожним роком кількість таких правопорушень росте

З початку цього року прокуратурою Києва відкрито 32 кримінальних провадження за фактами підробки банкнот, цінних паперів, лотерейних квитків і акцизних марок. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook депутат Київської міської ради Олександр Пабат з посиланням на відповідь прокуратури на його запит.

Аналізуючи статистичні дані прокуратури, депутат звернув увагу на те, що діяльність шахраїв, передбачена ст.199 Кримінального Кодексу України, різко пішла на спад в 2014 році. Тоді було зареєстровано 26 таких правопорушень проти 290 у 2013 році.

«Втім, уже з 2015, статистика проваджень щодо виробників, перевізників, збувальників підроблених грошей і цінних паперів повільно, але стабільно поповзла вгору», - зазначив Пабат.





За 2017 рік було відкрито 73 провадження за фактами підробки грошей та цінних паперів.

Нагадаємо, співробітники кіберполіції викрили організаторів масштабної шахрайської онлайн-фінансової біржі. Зловмисники діяли на території декількох країн, а один з їх офісів розміщувався у Києві та налічував близько 60 працівників.