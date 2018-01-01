У столиці суд визначив покарання крадію кавомашини

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину

Зловмисник проник у кіоск з продажу кави, викрав апарат, гроші, а потім втік. За крадіжку йому призначено покарання – чотири роки позбавлення волі з іспитовим строком на два роки. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва. За його даними, подія трапилась у центральній частині Києва. Чоловік приїхав на автомобілі до магазину та за



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У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину

Зловмисник проник у кіоск з продажу кави, викрав апарат, гроші, а потім втік. За крадіжку йому призначено покарання – чотири роки позбавлення волі з іспитовим строком на два роки. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

За його даними, подія трапилась у центральній частині Києва. Чоловік приїхав на автомобілі до магазину та за допомогою викрутки відчинив двері. Після цього увійшов до приміщення та забрав звідти кавомашину, кавомолку та 700 гривень.

Оперативники провели комплекс розшукових заходів та встановили, що до крадіжки причетний 40-річний уродженець Чернігівської області. Раніше в поле зору правоохоронців він не попадав. Чоловіка затримали та доставили до управління поліції для з’ясування всіх обставин.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину.

Вироком Шевченківського районного суду у місті Києві зловмисника за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, засудили до чотирьох років позбавлення волі з іспитовим строком на два роки.