У столиці тестують «розумний» тролейбус

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Тролейбус оснащений камерами відеоспостереження, які забезпечують підрахунок пасажирів та контроль поточної ситуації на дорозі

У столиці проходить тестування «розумного» тролейбуса з новітнім обладнанням, яке допоможе зробити пересування максимально комфортним і безпечним для пасажирів. Про це повідомив в ефірі радіо «Київ – 98 FM» директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.

«Тролейбус оснащений камерами відеоспостереження, які забезпечують підрахунок пасажирів та контроль поточної ситуації на дорозі. Для більшого комфорту під час поїздки, в салоні встановлена система, яка контролює температуру. Вся інформація передається в онлайн-режимі до міського Дата-центру. Водій має можливість зв’язуватися з диспетчером, коли це необхідно. Зараз ми тестуємо «розумний» тролейбус на маршруті № 18 і зможемо зробити висновки вже протягом місяця», – розповів Назаров.

Згодом схожими системами обладнають увесь транспорт у місті.

«Звичайно, у нас є плани після цього запустити в тиражування цю систему на решту громадського наземного транспорту», – додав директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій.

Окрім цього, із метою модернізації міста, найближчим часом планується впровадження таких smart-технологій: введення єдиного електронного квитку для проїзду у громадському транспорті; встановлення smart-зупинок і smart-дерев, за допомогою яких можна підзарядити гаджети та скористатися безкоштовним Wi-Fi.

Нагадаємо, комунальне підприємство «Київпастранс» має намір підвищити тарифи на проїзд у наземному комунальному транспорті Києва до 8 гривень з 15 липня 2018 року.

Наразі столична влада завершує процес розрахунків щодо підвищення тарифів на проїзд в громадському транспорті.

У КМДА заявили, що для підвищення вартості проїзду у столиці існує низка об’єктивних причин.