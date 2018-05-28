У столиці затримали чоловіка, який для розваги «замінував» церкву

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Чоловік із Сумської області «замінував» церкву

У Києві упродовж години столичні оперативники затримали чоловіка, який «замінував» церкву, інформує відділ комунікації поліції Києва.

Вчора до поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Шумського у Дніпровському районі столиці заміноване приміщення церкви. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, кінологи, вибухотехніки та рятівники. Після перевірки небезпечних предметів не виявили.

Як розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін, під час ретельного огляду об’єкту та прилеглої до нього території упродовж години оперативники затримали «мінера».

«Ним виявився 28-річний уродженець Сумської області, який раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Під час спілкування зловмисник розповів, що повідомив про замінування заради розваги», — зазначив Кузьмін.

За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.