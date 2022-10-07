У столиці розпочався опалювальний сезон

До тепла поки підключають заклади соціальної сфери

Сьогодні Київ розпочинає опалювальний сезон для закладів соціальної сфери – столичних лікарень, шкіл, дитсадків та інших установ сфери. Таке рішення сьогодні ухвалила Рада оборони міста, повідомляє мер Віталій Кличко.

«Підключатимуть об’єкти до тепла індивідуально – за заявками їх керівників. Керівники цих закладів самостійно визначатимуть доцільність чи поки недоцільність увімкнення тепла. Щоб, з одного боку, забезпечити комфорт перебування в приміщеннях, а з іншого – не витрачати дарма тепло», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що більшість закладів соціальної інфраструктури оснащені індивідуальними тепловими пунктами, що дозволяють регулювати постачання тепла та максимально ефективно використовувати енергоносії.

«Що стосується житлових будинків, то міська влада орієнтуватиметься на погодні умови, аби рішення про початок підключення тепла було виваженим та раціональним», – додав Кличко.

Нагадаємо, напередодні опалювального сезону КМДА звернулася з проханням до киян.