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Уряд оцінив готовність України до опалювального сезону

Альона Боженко
glavcom.ua
Уряд оцінив готовність України до опалювального сезону
Україна готується до найважчого опалювального сезону
фото ілюстративне

Україна має майже 14 млрд кубів газу і 2,2 млн тонн вугілля

В середньому за всіма областями Україна готова до початку опалювального сезону на 88%, найближчими тижнями планується вийти на повну готовність. Про це під час селекторної наради з головами обласних військових адміністрацій заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Урядовий портал.

«Всі готуються до найважчого опалювального сезону. Вдячний областям за рівень підготовки, який на сьогодні складає вже понад 88%. Уряд зі свого боку продовжує працювати над забезпеченням енергоресурсів. Зараз маємо майже 14 млрд кубів газу і 2,2 млн тонн вугілля», – повідомив Шмигаль.

Прем'єр-міністр підкреслив, що ключове завдання на найближчі тижні – вийти на 100% готовність до опалювального сезону.

Шмигаль також повідомив, що напередодні уряд виділив областям 562 млн грн субвенції на закупівлю дров, це дасть можливість придбати 400 тисяч кубічних метрів деревини для роздачі людям на прифронтових територіях.

«Все має бути швидко реалізовано, привезено і роздано людям до настання холодів», – зазначив він.

У ході наради міністр енергетики Герман Галущенко нагадав, що на початок сезону заплановано накопичити до 15 млрд кубів газу. Крім того, є домовленості щодо імпорту певного об’єму газу для створення резервного запасу. 

За оцінкою Міндовкілля, на цей опалювальний сезон планується реалізувати 5 млн кубометрів дров. На сьогодні всі потреби в деревині повністю забезпечуються, додали у відомстві.

Нагадаємо, російські війська зруйнували більш ніж 200 котелень і дуже сильно пошкодили Кременчуцьку, Чернігівську, Охтирську, Луганську, Сєвєродонецьку ТЕЦ.

В Луганській області не вдасться провести опалювальний сезон, оскільки окупанти знищили інфраструктуру для цього.

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Теги: міністр вугілля опалення Україна

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