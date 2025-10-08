У столиці відкрився новий Центр денного догляду для людей старшого віку (фото)

Із 3 листопада послугу Центру можуть отримати мешканці Дніпровського та Деснянського районів

У Києві відкрився новий Центр денного догляду для людей старшого віку. Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда, інформує «Главком».

«За даними Frontiers in Public Health (2022), активна взаємодія людей старшого віку знижує ризик депресії та когнітивних порушень, підвищує задоволення життям і емоційне благополуччя. А результати дослідження 2024 року підтвердили, що ефект соціальної участі посилюється через згуртованість – коли люди відчувають підтримку, взаємодію і приналежність до спільноти», – розповіла посадовиця.

Соціальна послуга надається на базі Київського пансіонату ветеранів праці в окремо розташованому модульному будинку, що був реконструйований та облаштований ГО «Спілка Самаритян України Київське об’єднання» за фінансування Спілки робочих самаритян Німеччини (ASB) та Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).

Із 3 листопада мешканці Дніпровського та Деснянського районів можуть подати заяву до свого районного Управління соціальної та ветеранської політики, щоб отримати цю послугу.

За потреби Центр забезпечує трансфер і надає послуги харчування.

Адреса Центру денного догляду для людей старшого віку: вулиця Кубанської України, 2 (станція метро «Лісова»).

Нагадаємо, в Україні рівень старіння населення зростає, зокрема через втрати на фронті серед людей до 60 років. З одного боку, тривалість життя збільшується, що зазвичай свідчить про покращення економічної, політичної та соціальної ситуації. Але з іншого боку, це означає зростання навантаження на пенсійну систему, соціальні служби та сферу охорони здоров’я. Водночас старіння нації створює напруження в економіці, бо не вистачає працездатного населення, щоб сплачувати внески в пенсійний фонд.

Раніше доктор економічних наук, заступник директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександр Гладун повідомляв, що українкам потрібно народжувати по троє дітей, щоб зберегти населення.