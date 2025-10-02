Головна Країна Суспільство
Нардепка Підласа повідомила, чи будуть затримки у виплатах військовим

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Нардепка Підласа повідомила, чи будуть затримки у виплатах військовим
Підласа запевнила, що виплати військовим будуть здійснюватися своєчасно
фото з відкритих джерел

Уряд забезпечить своєчасне фінансування зарплат захисників України навіть у разі тимчасових фінансових розривів

Виплати військовим залишаться без затримок, а тимчасові розриви ліквідності покриватимуться за рахунок розміщення державних облігацій внутрішньої позики (ОВДП). Про це повідомив «Главком» з посиланням на народну депутатку, очільницю бюджетного комітету парламенту Роксолану Підласу.

Підласа заперечила загрозу затримки зарплат українським військовим, про яку раніше сама згадувала в інтерв’ю. Також зазначила, що збільшення видатків на оборону на 300 млрд грн у рамках змін до Бюджету-2025 не вплине на своєчасність виплат військовим. Законопроект Мінфіну, який планується зареєструвати на початку жовтня, передбачає використання 6 млрд євро ERA Loans на операційні військові потреби після погодження Єврокомісії.

«Затримок виплат військовим бути не може і не буде», – зазначила Підласа, додавши, що уряд готовий покривати тимчасові розриви ліквідності через розміщення ОВДП.

Законопроект має бути проголосований до 1 листопада, а уряд продовжує працювати над забезпеченням стабільності бюджету та фінансування оборонних потреб країни.

Нагадаємо, що старший лейтенант Андрій Дмитренко, який воює на фронті з 2022 року, каже, що держава не помічає внеску бійців, які тривалий час служать, і пропонує запровадити щорічну прогресивну грошову винагороду та символічне визнання за кожен рік служби.

Верховна Рада України ухвалила закон про створення посади Військового омбудсмена, за який проголосували 283 народні депутати. На цю посаду призначатимуть цивільну особу, яка захищатиме права військовослужбовців та інших осіб, пов’язаних із сектором безпеки й оборони. Закон має на меті посилити контроль за дотриманням прав у військовій сфері.

