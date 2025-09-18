Пес Міша, якого не пускали у метро: що зараз із твариною та чому не заспокоюються соцмережі

Ветеринарне обстеження виявило у Міши серйозні проблеми зі здоров’ям: пухлини в селезінці, гастрит, панкреатит, гепатит і фіброз

Колишній вуличний пес Міша, який став відомим на всю країну після того, як його не пустили в укриття київського метро, опинився в центрі гучного скандалу. Після того, як тварину забрали до притулку, в соцмережах розгорілися суперечки: зоозахисники звинувачують волонтерів у зловживанні довірою, а ті, своєю чергою, заявляють, що рятують собаку від неминучої загибелі. Про це повідомляє «Главком».

Активістка і модель Анастасія Філоненко на своїй сторінці в Instagram заявила, що Мішу труять непотрібними ліками і збирають на цій історії кошти.

«Насправді ця собака багато років жила біля метро, і за нею дбала жінка, яка продавала там квіти. Вона її годувала, любила й була для неї сім’єю… Тепер 12-річна собака сидить у клітці, її труять седацією для «лікувань», які їй абсолютно не потрібні. Це знущання. Сніжана просто збирає на ній гроші, а тим часом тварину повільно вбивають», – зазначила Анастасія.

Активістка Анастасія Філоненко на своїй сторінці в Instagram звинуватила Сніжану Бугрик в обмані скриншот допису

Співробітниця Центру порятунку тварин «Плюшка» Сніжана Бугрик, відповідаючи у Facebook на звинувачення, наголосила, що Міша потребує не вулиці, а справжнього дому і турботи. За її словами, пес уже немолодий, страждає від болю в лапах і потребує комфортних умов.

Бугрик повідомила, що ветеринарне обстеження виявило у Міши серйозні проблеми зі здоров’ям: пухлини в селезінці, гастрит, панкреатит, гепатит і фіброз.

Результати обстеження пса Міщі фото: Сніжана Бугрик

У Міші виявлено цілий набір хвороб фото: Сніжана Бугрик

Сніжана також спростувала твердження, що жінка, яка годує собаку біля метро, є його власницею, наголошуючи, що вона лише підгодовувала пса. Сніжана звернула увагу на реальну загрозу для життя Міши після розголосу його історії.

Згодом зооактивістка повідомила, що знайшлись волонтери, які знають Мішу з цуценя, йому 6-7 років, а не 12, як вважалося раніше. «А по стану здоровʼя і вигляду – дідусь. Як ,добре жилось на вулиці?», – додала Бугрик.

Зооактивістка розповіла, що знала пса Мішу з 2019 року фото: Сніжана Бугрик

За останньою інформацією, собака Міша перебуває у Всеукраїнському центрі адорції Patron Pet Center, де його будуть лікувати, а після одужання йому шукатимуть новий дім і люблячу сім’ю.

Пес Міша у Patron Pet Center фото: Snizhana Buhrik

Та й після того, як Міша опинився у центрі адопції, люди продовжують сумніватися, чи варто було забирати тварину, яка звикла жити на волі, до притулку. Зооактивісти переконують, що у Міши зараз умови кращі, ніж він колись мав.

Коментарі під дописом Бугрик скриншот коментарів

Коментарі під дописом Бугрик скриншот коментарів

Коментарі під дописом Бугрик скриншот коментарів

Коментарі під дописом Бугрик скриншот коментарів

Нагадаємо, історія набула розголосу після рішення адміністрації станції метро «Теремки» заборонити вхід безпритульному собаці на ім'я Міша під час повітряних тривог. Ця ситуація викликала хвилю обурення в соціальних мережах. Після розголосу пресслужба метрополітену заявила, що багато жителів району та всі зміни працівників метро знають Мішу, однак нещодавно надійшла скарга щодо «безпритульного собаки на станції», через що Мішу не впустили. Однак вже тієї самої ночі тварину все ж прихистили на станції. Згодом волонтери забрали собаку з вулиці, що викликало новий сплеск обурення.