Рух пішоходів Європейською площею у столиці обмежено до кінця вересня (схема)

«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності

Із 8 до 30 вересня частково обмежуватимуть рух пішоходів Європейською площею. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Працівники КП ШЕУ Шевченківського району проводитимуть ремонт тротуару зі сторони Хрещатого Яру.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності.

Працівники дорожної служби проводитимуть ремонт тротуару зі сторони Хрещатого Яру інфографіка: «Київавтодор»

Нагадаємо, з 21 серпня до 20 грудня частково обмежуватимуть рух пішоходів Парковим мостом через Дніпро на Труханів острів. У цей період дорожники планують виконати ремонт мостового полотна.

Орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

Також до кінця серпня 2025 року частково обмежено рух транспорту Солом’янською площею. Дорожники КП ШЕУ Соломʼянського району ремонтуватимуть ділянку покриття від проспекту Повітряних Сил до вулиці Солом’янської.

До 10 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.