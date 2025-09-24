До бізнесмена, який назвав хвилину мовчання на Хрещатику показухою, навідалася СБУ
Бізнесмен уточнив, що його слова неправильно зрозуміли
Київський бізнесмен Артур Пономарьов розкритикував перекриття Хрещатика під час хвилини мовчання, назвавши це «показухою». Після критики він перепросив. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відео бізнесмена в Instagram.
Згодом Пономарьов видалив відео з цією заявою з Instagram, перепросив та запевнив, що не виступає проти вшанування пам’яті загиблих від російської агресії і підтримує Україну.
У новому зверненні бізнесмен уточнив, що його слова неправильно зрозуміли: він вважає, що вшановувати загиблих воїнів слід не лише о дев'ятій ранку, а щодня. Пономарьов підкреслив, що підтримує ЗСУ.
Згодом бізнесмен опублікував ще кілька відео, в яких повідомив, що отримує образи та погрози, зокрема з натяками на відправку його та його близьких на фронт. Також, за словами бізнесмена, йому телефонували військові, яким він пояснив свою позицію, а працівники СБУ приїжджали для проведення «профілактичної бесіди».
«Я зараз проводжу роботу над помилками – ясна річ, що так швидко це все не стається в процесі – і чекаємо відповіді від Служби безпеки щодо кваліфікації моїх дій», – наголосив Пономарьов.
Нагадаємо, Хрещатик у Києві щодня о 9:00 перекриватимуть на час загальнонаціональної хвилини мовчання. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Згодом журналіст та військовослужбовець Вахтанг Кіпіані у мережі поділився своїми спостереженнями щодо того, як українці дотримуються загальнонаціональної хвилини мовчання. За його словами, єдиної системи вшанування пам’яті загиблих не існує, і в різних містах традиції значно різняться. Під дописом Кіпіані українці активно діляться думками щодо доцільності проведення загальнонаціональної хвилини мовчання та якою вона має бути.
