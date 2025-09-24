Головна Київ Новини
До бізнесмена, який назвав хвилину мовчання на Хрещатику показухою, навідалася СБУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Артур Пономарьов заявив, що до нього приїжджали працівники СБУ
фото: скриншот з відео

Бізнесмен уточнив, що його слова неправильно зрозуміли

Київський бізнесмен Артур Пономарьов розкритикував перекриття Хрещатика під час хвилини мовчання, назвавши це «показухою». Після критики він перепросив. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відео бізнесмена в Instagram.

Згодом Пономарьов видалив відео з цією заявою з Instagram, перепросив та запевнив, що не виступає проти вшанування пам’яті загиблих від російської агресії і підтримує Україну.

У новому зверненні бізнесмен уточнив, що його слова неправильно зрозуміли: він вважає, що вшановувати загиблих воїнів слід не лише о дев'ятій ранку, а щодня. Пономарьов підкреслив, що підтримує ЗСУ.

Згодом бізнесмен опублікував ще кілька відео, в яких повідомив, що отримує образи та погрози, зокрема з натяками на відправку його та його близьких на фронт. Також, за словами бізнесмена, йому телефонували військові, яким він пояснив свою позицію, а працівники СБУ приїжджали для проведення «профілактичної бесіди».

«Я зараз проводжу роботу над помилками – ясна річ, що так швидко це все не стається в процесі – і чекаємо відповіді від Служби безпеки щодо кваліфікації моїх дій», – наголосив Пономарьов.

Нагадаємо, Хрещатик у Києві щодня о 9:00 перекриватимуть на час загальнонаціональної хвилини мовчання. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Згодом журналіст та військовослужбовець Вахтанг Кіпіані у мережі поділився своїми спостереженнями щодо того, як українці дотримуються загальнонаціональної хвилини мовчання. За його словами, єдиної системи вшанування пам’яті загиблих не існує, і в різних містах традиції значно різняться. Під дописом Кіпіані українці активно діляться думками щодо доцільності проведення загальнонаціональної хвилини мовчання та якою вона має бути. 

