Дитина влаштувала пожежу у столичному гіпермаркеті, поки батьки робили покупки

Шестирічний хлопчик влаштував пожежу у гіпермаркеті у Дніпровському районі столиці. Поки дорослі робили покупки, дитина, залишившись без нагляду, взяла з прилавку запальничку та підпалила картонну коробку. Вогонь швидко поширився на інші стелажі, завдавши магазину збитків на понад 30 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Як повідомили правоохоронці, днями, до поліції Києва надійшло повідомлення про пожежу в гіпермаркеті у Дніпровському районі. Для зʼясування обставин на місце події виїхала слідчо-оперативна група районного управління поліції та працівники ДСНС, які оперативно загасили полум'я.

Як встановили правоохоронці, пожежу спричинив шестирічний відвідувач магазину. Поки батьки обирали товари та залишили малолітнього сина без нагляду, він підійшов до прилавку з запальничками та взяв одну з них, після чого підпалив картонну коробку з кріслом. Вогонь миттєво охопив ще декілька стелажів із товарами, та внаслідок пожежі магазин зазнав збитків на суму понад 30 тис. грн. За даними поліції, ніхто з відвідувачів та персоналу закладу не постраждав.

Наслідки пожежі у гіпермаркеті фото: Національна поліція України

Поліцейські провели із дитиною профілактичну бесіду та склали у відношенні його батьків адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 184 КУпАП – неналежне виконання батьками своїх обовʼязків щодо виховання дітей, їм загрожує чималий штраф.

Поліція Києва закликає батьків бути більш пильними до своїх дітей та в жодному разі не залишати їх без нагляду.