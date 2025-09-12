Головна Київ Новини
Рух на Гостомельському шосе та вулиці Василя Порика тимчасово обмежено (схеми об'їзду)

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Рух на Гостомельському шосе та вулиці Василя Порика тимчасово обмежено (схеми об'їзду)
Комунальники перепрошують за тимчасові незручності
«Київавтодор» радить враховувати обмеження при плануванні маршруту

З 12 до 14 вересня у Святошинському районі столиці частково обмежать рух Гостомельським шосе. Про це повідомляє «Главком» із посиланнням на КМДА.

Зазначається, що дорожники Святошинського району виконуватимуть поточний ремонт дороги в напрямку вулиці Міської.

Крім того, із 12 вересня до 31 жовтня у Подільському районі буде частково обмежено рух вулицею Василя Порика. Роботи триватимуть на ділянці від будинку №7 до проспекту Свободи.

Нагадаємо, до 31 жовтня частково буде обмежено рух проспектом Маршала Рокоссовського в Оболонському районі. Дорожники КП ШЕУ Оболонського району виконуватимуть поточний ремонт проспекту на ділянці від вулиці Юрія Кондратюка до вулиці Полярної.

До 20 грудня частково обмежено рух пішоходів Парковим мостом через Дніпро на Труханів острів. У цей період дорожники планують виконати ремонт мостового полотна.

Також орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

До 10 жовтня частково обмежено рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

З 2 вересня до 15 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Богатирською у напрямку центру міста. 

