Свириденко показала іноземним дипломатам, що окупанти зробили із Кабміном
60 керівників дипломатичних місій прийшли подивитися на наслідки першої за час війни удару по будівлі уряду
Глава українського уряду Юлія Свириденко разом з очільниками МВС та МЗС показали 60 керівникам дипломатичних місій наслідки однієї з найбільших атак ворога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис премʼєрки.
Чиновники повели іноземних дипломатів показати пошкоджені російською атакою поверхи будівлі Кабміну. Тут триває ліквідація наслідків і невдовзі почнуться роботи із перекриття даху.
«Для нас вчорашня атака означає новий етап війни, коли ворог фактично вдвічі збільшив кількість шахедів під час ударів по цивільних, енергетичній інфраструктурі напередодні зими, методично полює на підприємства і тепер ще й цілить по державних установах. Це чіткий сигнал про те, що Росія не хоче миру і відверто глузує з дипломатичних зусиль цивілізованого світу», – каже Свириденко.
Нагадаємо, вперше з початку повномасштабного вторгнення російські війська завдали удару по будівлі Кабінету міністрів у Києві. Внаслідок атаки ніхто з працівників уряду не постраждав.
Як відомо, у ніч на 7 вересня російська окупаційна армія атакувала Київ ударними дронами та ракетами. Найбільше постраждали Дарницький та Святошинський райони. КМВА відзвітувала про ліквідацію наслідків у столиці після атаки.
До слова, з-під завалів зруйнованої дев’ятиповерхівки у Святошинському районі столиці рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка. Загалом внаслідок російського обстрілу 7 вересня у Києві загинуло троє людей, серед них – дитина.
Коментарі — 0