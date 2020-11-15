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    Київ знову в числі мегаполісів із найбруднішим повітрям на планеті

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    <span>Українську столицю оповило смогом</span> - Київ знову в числі мегаполісів із найбруднішим повітрям на планеті
    Українську столицю оповило смогом

    Українська столиця зранку 15 листопада посіла 13 місце у списку міст світу за забрудненням повітря

    Станом на ранок 15 листопада Київ знаходиться на 13 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

    Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

    Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 151 при нормі у 50.

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    Про значне забруднення повітря в Києві свідчить також інтерактивна карта.

    Згідно з її даними, у більшості районів Києва рівень забруднення «нездоровий для чутливих груп» і «помірний».

    11-15-2020______________

    Нагадаємо, станом на 8 годину ранку 29 жовтня Київ знаходиться на 13 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

    Теги: Київ повітря столиця
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