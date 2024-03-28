Рада оборони Києва ухвалила термінові рішення

Сергій Попко: «Киян прошу зберігати спокій. Не панікувати. Ми вживаємо превентивних заходів аби Київ та його мешканці були надійно захищені»

Через загрозу проникнення ворожих ДРГ до столиці та погрози Росії посилити ракетні атаки, Рада оборони міста провела невідкладне засідання щодо забезпечення безпеки в Києві. Про це повідомляє пресслужба КМВА.

За словами начальника КМВА Сергія Попка, приводом засідання Ради оборони міста стали останні заяви керівників країни-агресора щодо намірів збільшити кількість ракетних атак, спрямованих на цивільні об’єкти та мирних громадян України та Києва зокрема.

«Це підтверджується останніми ракетними ударами із застосуванням озброєння з найкоротшим часом прильоту», – зауважив Попко.

Він також акцентував, що не виключається загроза спроб проникнення на територію міста диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) противника, залучення агентів російських спецслужб та інших ворожих елементів для дестабілізації ситуації в столиці.

Як повідомляє КМВА, враховуючи цю інформацію, Рада оборони Києва прийняла наступні рішення:

Невідкладно опрацювати питання щодо проведення в подальшому заходів в місті Києві, які передбачають залучення чисельної кількості людей.

Переглянути нормативно-розпорядчі документи щодо життєдіяльності громадян столиці з питань роботи громадського транспорту, проведення спортивних, культурних, освітніх, медичних, розважальних заходів, а також в місцях скупчення людей для забезпечення безпеки громадян.

Усім силовим та військовим структурам міста Києва відповідно до своїх повноважень посилити увагу до місць скупчення людей, забезпечити дотримання публічної безпеки і порядку в столиці. Забезпечити вжиття усіх потрібних заходів, які сприяють безпеці громадян Києва.

Усім відповідальним структурам та балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту забезпечити постійний доступ населення до укриттів та готовність «пунктів незламності» до використання.

Окремо буде здійснюватися моніторинг соціальних мереж щодо поширення дезінформації, провокацій та іншої інформації спрямованої на дестабілізацію ситуації в столиці.

«Киян прошу зберігати спокій. Не панікувати. Ми вживаємо превентивних заходів аби Київ та його мешканці були надійно захищені», – додав Попко.

Нагадаємо, раніше Попко заявив, що Київ є і буде пріоритетною ціллю №1 для противника. Досвід початку повномасштабного вторгнення довів, що небезпека може виникнути з будь-якого напряму. І, зокрема, з північного.