«Прилетіло у двір, де я виріс»: нардеп показав наслідки ракетного удару по столиці

Було пошкоджено артезіанську скважину, яку Арʼєв відновлював з депутатом Київради Георгієм Ясинським, кілька десятків машин, пошту, шибки в дитсадку і навколишніх будинках

«Іскандером по водокачці – це однозначно пабєда», – написав Володимир Арʼєв

У двір, де виріс народний депутат з фракції «Європейська солідарність» Володимир Арʼєв, влучила ворожа ракета під час атаки на Київ 21 березня. Про це політик повідомив у Facebook.

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«Прилетіло у двір, де я виріс. Мерзота денацифікувала артезіанську скважину, яку ми відновлювали з депутатом Київради Георгієм Ясинським, кілька десятків машин, пошту, шибки в дитсадку і навколишніх будинках. Іскандером по водокачці – це однозначно пабєда, так. А цієї ночі російський фашизм знову пішов в атаку на енергетичну систему», – написав нардеп.

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Окупанти вдарили по столиці балістичними та крилатими ракетами фото: Володимир Арʼєв / Facebook

Володимир Арʼєв також наголосив на відповідальності росіян, які прийняли «вибори» диктатора Володимира Путіна, тож тепер вони є співучасниками його воєнних злочинів. «Більше не вдасться розповідати про злого диктатора і бідних росіян-жертв диктатури. Вони спільники. І ті, що за нього голосують, і ті, що його терплять, і ті, що не хочуть терпіти, але не здатні на вчинки. Напівтонів більше не існує. Існує чисте зло вкупі з байдужими і нерішучими та ті, хто йому протистоїть», – зауважив політик.

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Зауважимо, за даними КМВА, 21 березня під час ракетної атаки на Київ сили ППО уразили приблизно три десятки ворожих ракет. Противник застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичні ракети з території РФ. Згодом повітряні сили заявили, що знищено 31 ракету.

Нагадаємо, у кількох районах Києва було зафіксовано пожежі та падіння уламків ракет, зокрема на житловий будинок.