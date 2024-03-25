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Вхід в укриття не для всіх?! Престижний готель у Києві спровокував скандал

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Вхід в укриття не для всіх?! Престижний готель у Києві спровокував скандал
Radisson Blu опублікував пояснення політики готелю: «коли укриття переповнене, пріоритет мають гості»
фото з відкритих джерел

Жінка під час ракетного удару по столиці попросила захисту в укритті готелю і… не отримала його

Готель Raddison Blu, що у Києві, не дозволяє скористатися укриттям під час повітряної тривоги людям, які не є його клієнтами. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Катерина Смачило, яка намагалася знайти укриття в готелі у той час як у Києві зранку 25 березня лунали вибухи.

Як розповіла Катерина у коментарі «Главкому», вона спинила автівку біля готелю під час повітряної тривоги і забігла до готелю в надії зайти в укриття. Однак працівники на рецепції їй відмовили. «На прохання підказати де в готелі укриття, мені на рецепції повідомили, що укриття у них винятково для гостей готелю», – розповіла Катерина і додала, що не стала продовжувати дискусію і побігла до іншого укриття, бо було страшно через загрозу балістики. Однак потім повернулася, викликала поліцію і залишила скаргу.

На своїй сторінці у Facebook Raddison Blu опублікував пояснення політики готелю: «коли укриття переповнене, пріоритет мають гості». Проте, чи було укриття переповнене сьогодні, готель у соцмережі не уточнив.

Вхід в укриття не для всіх?! Престижний готель у Києві спровокував скандал фото 1

Окрім того, Катерина опублікувала особисте листування, вірогідно, з менеджером соцмережі готелю, який запропонував зателефонувати і все пояснити у телефонному режимі, але Катерина відмовилася від спілкування.

Вхід в укриття не для всіх?! Престижний готель у Києві спровокував скандал фото 2
Вхід в укриття не для всіх?! Престижний готель у Києві спровокував скандал фото 3

«Главком» звернувся до готелю через Facebook задля отримання коментаря. Але на момент публікації новини відповідь ще не надійшла.

Нагадаємо, в Україні станом на 10:28 пролунав сигнал тривоги. Одразу після оголошення сигналу тривоги о 10:29 пролунали потужні вибухи. За попередньою інформацією шість вибухів пролунали в межах Київщини. Ворог ймовірно вдарив модернізованими ракетами «Онікс-М» з Криму.

За повідомленням мера Віталія Кличка, через балістичний удар по Києву 25 березня постраждали вже 10 людей. Розбір завалів продовжується. «Уже 10 постраждалих у Печерському районі столиці. Двоє з них були госпіталізовані», – розповів він.

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Теги: Київ скандал укриття готель тривога

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