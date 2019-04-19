У суботу рух Північним мостом буде обмежено в обох напрямках



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Київавтодор проводить ремонтні роботи на мосту

У суботу, 20 квітня, буде обмежено рух транспорту на Північному мосту через річку Дніпро. Про це повідомляє прес-служба комунальної корпорації «Київавтодор».

«20 квітня з 10.00 год. до 20.00 год. у зв’язку з ремонтом асфальтобетонного покриття на Північному мосту через р. Дніпро буде частково обмежено рух транспорту у місцях виконання робіт в обох напрямках», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, з вечора вівторка, 16 квітня, через аварійний ремонт на Південному мосту рух у обидва напрямки сильно ускладнений.

За попередніми даними, аварійна ситуація сталася сьогодні на деформаційному шві опори нижньої сторони Південного мосту. Зараз на об’єкті організований аварійний ремонт.

Крім того, з вечора п’ятниці, 19 квітня, до ранку понеділка, 22 квітня, у зв’язку з ремонтними роботами буде обмежено рух транспорту Південним мостом у напрямку з проспекту Бажана на Столичне шосе.

«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить із розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт