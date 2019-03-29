У суботу ввечері буде перекрито рух на вулицях навколо Софійської площі (карта)



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«Французька весна в Україні» відкриється цирковим вуличним дійством

На Софійській площі відкриється фестиваль «Французька весна в Україні»

У суботу, 30 березня, із 19:00 до 23:00 заборонять рух усіх видів транспортних засобів на вулицях Софіївській, Малій Житомирській, Володимирській (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської) та у провулку Рильському через відкриття на Софійській площі фестивалю «Французька весна в Україні». Про це йдеться у розпорядженні Київської міської держадміністрації.

У зв’язку з цим для забезпечення об’їзду району проведення фестивалю у суботу ввечері не буде здійснюватися перекриття руху транспорту на вулиці Хрещатик.

Окрім того, буде внесено зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування, відповідно до схеми організації дорожнього руху.

Нагадаємо, 30 березня о 20:30 повітряно-цирковим вуличним дійством «Садівниця Мю і кінематика флюїдів» від французького колективу Transe Express на Софійській площі відкриється фестиваль «Французька весна в Україні».

Організатором заходу виступили Посольство Французької Республіки в Україні та Французький інститут в Україні.