У Сумах оголошено день жалоби за загиблими у Києві

У ніч на 31 липня масована комбінована атака російських терористів забрала життя щонайменше 28 людей, пошукові роботи тривають

П'ятниця, 1 серпня, у Сумах оголошена Днем жалоби. Це пов'язано з великою кількістю жертв у Києві через російську атаку. Про це повідомили у Сумській міській раді, інформує «Главком».

«У зв’язку з жахливою трагедією, що сталася в ніч із 30 на 31 липня внаслідок масованої ворожої атаки на Київ, у якій загинули мирні мешканці, у Сумській міській територіальній громаді оголошено 1 серпня 2025 року Днем жалоби», – говориться у повідомленні.

Також у Сумській міській раді висловили співчуття рідним і близьким загиблих.

Повідомлення Сумської міської ради скриншот

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Масована комбінована атака росіян тієї ночі забрала життя щонайменше 28 людей, серед яких троє дітей – трьох, шести та 17 років, ще 159 отримали поранення. Під час ракетного удару у Святошинському районі Києва загинула патрульна поліцейська Лілія Степанчук. Рятувальники деблокували її тіло з-під завалів. Лілія Степанчук працювала інспектором взводу №2 роти №3 батальйону № 1 полку № 2 (з обслуговування лівого берега) управління патрульної поліції у місті Києві Департаменту патрульної поліції. До лав поліції приєдналась у 2017 році.

Також російська ракета 31 липня вбила шестирічного українського каратиста Матвія Марченка. Хлопчик був наймолодшим сином у родині. Його старші брати – Михайло (вісім років) та Лев (12 років) – також займаються карате. За словами його тренера Ігоря Єфименка, хлопчик тренувався вже півтора року, і незважаючи на юний вік, мав велику цілеспрямованість і серйозне ставлення до тренувань.

До слова, у ніч з 30 на 31 липня внаслідок масованого ракетного обстрілу країни-агресора було пошкоджено територію Національної кіностудії імені Олександра Довженка – однієї з найстаріших та найважливіших кіностудій світу.