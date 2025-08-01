Удар по Києву 31 липня: за ніч рятувальники дістали ще 10 тіл, серед них – дворічна дитина

Пошуково-рятувальна операція триває

Протягом ночі та вранці рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку у Святошинському районі столиці, куди у ніч на 31 липня влучила російська ракета, 10 тіл загиблих, серед яких дитина двох років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Таким чином кількість жертв російського удару по столиці в ніч на 31 липня зросла до 26 осіб, з яких троє – діти. Постраждали 159 людей, з них – 16 дітей.

Психологи ДСНС надали допомогу 112 людям. З місця проведення робіт вивезено понад 2000 тонн уламків. До ліквідації наслідків залучено 180 рятувальників та 60 одиниць техніки.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що всього по Києву є наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Соломʼянський район дуже постраждав, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський. На місцях ударів продовжують працювати рятувальники. Аварійно-пошукові роботи тривають.

Під час нічної атаки російських окупантів на Київ 31 липня дівчинка, на ім'я Вероніка, яку викинуло вибуховою хвилею з дев'ятого поверху житлового будинку, вижила, приземлившись після падіння. Вона припускає, що її врятувало ліжко, яке відкинуло разом із нею під час вибуху.

До слова, внаслідок обстрілу Києва російськими окупаційними військами було серйозно пошкоджено квартиру викладача Національного університету «Києво-Могилянська академія» Дмитра Мазіна. Він є кандидатом філологічних наук, доцентом та деканом факультету гуманітарних наук.