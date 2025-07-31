Атака на Київ: пошкоджено корпус Академії праці, соціальних відносин та туризму (фото)

Працівники Академії вже працюють над відновленням після нічного обстрілу

Під час нічної атаки на Київ, що сталася 31 липня, російські війська завдали удару по одному з корпусів Академії праці, соціальних відносин і туризму. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення у соцмережах Академії.

Наслідки обстрілу Києва 31 липня 2025 року фото: Академія праці, соціальних відносин і туризму/Facebook

Вибухова хвиля винесла віконні рами у приміщеннях закладу фото: Академія праці, соціальних відносин і туризму/Facebook

У будівлі вилетіли майже всі вікна фото: Академія праці, соціальних відносин і туризму/Facebook

Наслідки обстрілу Києва 31 липня 2025 року фото: Академія праці, соціальних відносин і туризму/Facebook

Як повідомляють представники закладу, у приміщеннях Академії вилетіло багато вікон разом з рамами.

Адміністрація Академії закликає до єднання та просить допомоги у відновленні корпусу. «Давайте разом відновимо нашу Академію та допоможемо тим, хто постраждав. Ваші ідеї та підтримка важливі!». – наголошують у повідомленні.

Інформація про постраждалих серед студентів чи викладачів, а також про деталі руйнувань наразі уточнюється.

Працівники Академії вже працюють над відновленням після нічного обстрілу.

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Працівники Академії працюють над відновленням після нещодавнього обстрілу фото: Академія праці, соціальних відносин і туризму/Facebook

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що станом на 7:42 відомо про шість загиблих, серед них хлопчик шести років.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що всього по Києву наразі маємо наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Соломʼянський район дуже постраждав, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський.

До слова, внаслідок обстрілу Києва російськими окупаційними військами було серйозно пошкоджено квартиру викладача Національного університету «Києво-Могилянська академія» Дмитра Мазіна. Він є кандидатом філологічних наук, доцентом та деканом факультету гуманітарних наук.