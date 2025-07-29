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У столичному парку «Наталка» вдруге за рік зацвіли магнолії (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У столичному парку «Наталка» вдруге за рік зацвіли магнолії (фото)
Магнолія вважається однією з найстаріших рослин на Землі
фото: КП УЗН Оболонського району/Facebook

Зазвичай магнолія квітне навесні

У столичному парку «Наталка» вдруге протягом року почали квітнути магнолії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району.

У парку «Наталка» вдруге протягом року почали квітнути магнолії
У парку «Наталка» вдруге протягом року почали квітнути магнолії
фото: КП УЗН Оболонського району/Facebook

Зазвичай магнолія квітне навесні, проте за сприятливих умов деякі сорти здатні до повторного цвітіння. Це саме те, що зараз відбувається у парку «Наталка».

Квітуча магнолія у парку «Наталка»
Квітуча магнолія у парку «Наталка»
фото: КП УЗН Оболонського району/Facebook
Квітуча магнолія у парку «Наталка»
Квітуча магнолія у парку «Наталка»
фото: КП УЗН Оболонського району/Facebook
Магнолії все частіше з'являються у столичних парках
Магнолії все частіше з'являються у столичних парках
фото: КП УЗН Оболонського району/Facebook

Цікаві факти про магнолію:

  • Цей великий рід рослин родини магнолієвих отримав свою назву на честь французького ботаніка П'єра Маньоля (Pierre Magnol).
  • Магнолія вважається однією з найстаріших рослин на Землі, що підкреслює її унікальність та витривалість.
  • У світі налічується близько 240 видів рослин родини магнолієвих, кожен з яких має свої особливості.
  • Цікаво, що квіти магнолій пристосовані до запилення за допомогою жуків, адже рід сформувався в часи, коли бджіл ще не існувало.
  • Увечері пелюстки квітів деяких сортів магнолії закриваються, додаючи рослині ще більше таємничості.

Комунальники запрошують киян та гостей міста завітати до парку «Наталка» та насолодитися цим непересічним природним явищем, поки квіти магнолії ще тішать око своєю красою.

Нагадаємо, символ столиці – київські каштани – поступово зникають з міських вулиць. Кандидат біологічних наук, заступник директора Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка Микола Шумик, пояснив, що основні причини цього явища – природне старіння дерев, адже вони живуть близько 70-80 років в умовах міста, а також недостатнє висаджування нових. 

До слова, на Київщині, поблизу Бородянки, місцеві жителі виявили галявини опунцій, які активно розростаються в лісовій зоні. Відео з цими екзотичними рослинами поширюється у мережі, викликавши жваве обговорення про походження та адаптацію цих кактусів до українського клімату. 

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Теги: Київ рослини квіти літо

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