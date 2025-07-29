У столичному парку «Наталка» вдруге за рік зацвіли магнолії (фото)

Зазвичай магнолія квітне навесні

У столичному парку «Наталка» вдруге протягом року почали квітнути магнолії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Оболонського району.

У парку «Наталка» вдруге протягом року почали квітнути магнолії фото: КП УЗН Оболонського району/Facebook

Зазвичай магнолія квітне навесні, проте за сприятливих умов деякі сорти здатні до повторного цвітіння. Це саме те, що зараз відбувається у парку «Наталка».

Квітуча магнолія у парку «Наталка» фото: КП УЗН Оболонського району/Facebook

Квітуча магнолія у парку «Наталка» фото: КП УЗН Оболонського району/Facebook

Магнолії все частіше з'являються у столичних парках фото: КП УЗН Оболонського району/Facebook

Цікаві факти про магнолію:

Цей великий рід рослин родини магнолієвих отримав свою назву на честь французького ботаніка П'єра Маньоля (Pierre Magnol).

Магнолія вважається однією з найстаріших рослин на Землі, що підкреслює її унікальність та витривалість.

У світі налічується близько 240 видів рослин родини магнолієвих, кожен з яких має свої особливості.

Цікаво, що квіти магнолій пристосовані до запилення за допомогою жуків, адже рід сформувався в часи, коли бджіл ще не існувало.

Увечері пелюстки квітів деяких сортів магнолії закриваються, додаючи рослині ще більше таємничості.

Комунальники запрошують киян та гостей міста завітати до парку «Наталка» та насолодитися цим непересічним природним явищем, поки квіти магнолії ще тішать око своєю красою.

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