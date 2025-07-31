У Києві 1 серпня оголошено днем жалоби

1 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.

Завтра, 1 серпня 2025 року, в Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертви масованої атаки ворога на столицю, що сталася в ніч на 31 липня. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

Як повідомив мер столиці, у цей день на всіх комунальних будівлях міста будуть приспущені прапори. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

Окрім цього, на 1 серпня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що станом на 7:42 відомо про шість загиблих, серед них хлопчик шести років.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що всього по Києву наразі маємо наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Соломʼянський район дуже постраждав, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський. Станом на зараз, за даними МВС, кількість загиблих у Києві зросла до 11 людей, з них – одна дитина. На місцях ударів продовжують працювати рятувальники. Аварійно-пошукові роботи тривають.

Під час нічної атаки російських окупантів на Київ 31 липня дівчинка на ім'я Вероніка, яку викинуло вибуховою хвилею з дев'ятого поверху житлового будинку, вижила, приземлившись після падіння. Вона припускає, що її врятувало ліжко, яке відкинуло разом із нею під час вибуху.

До слова, внаслідок обстрілу Києва російськими окупаційними військами було серйозно пошкоджено квартиру викладача Національного університету «Києво-Могилянська академія» Дмитра Мазіна. Він є кандидатом філологічних наук, доцентом та деканом факультету гуманітарних наук.