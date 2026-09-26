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Удар по Києву. Пожежа охопила будинок і офісну будівлю, є постраждалі

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Удар по Києву. Пожежа охопила будинок і офісну будівлю, є постраждалі
Рятувальники ДСНС працюють на місці пожежі в житловому будинку
фото: ДСНС України (ілюстративне)

Кличко: рятувальна операція триває

У Соломʼянському районі Києва внаслідок падіння уламків безпілотника спалахнула пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку та магазині на його першому поверсі. Рятувальники встигли вивести з будинку 20 людей, четверо з них постраждали. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує «Главком».

Пожежа в житловому будинку

«У Соломʼянському районі, внаслідок падіння БпЛА, пожежа в 5-поверховому житловому будинку та магазині, розташованому на першому поверсі будинку. Із будинку врятували 20 людей. Попередньо, є двоє постраждалих. Пошуково-рятувальна операція триває», – написав Кличко.

Згодом мер уточнив, що кількість постраждалих зросла до чотирьох. Екстрені служби продовжують працювати на місці пожежі. Наразі невідомо, чи вдалося повністю ліквідувати займання, чи в будинку залишаються люди, яких ще не евакуювали.

Це вже не перший випадок, коли безпілотники влучають у житлові будинки саме в Соломʼянському районі: напередодні, 25 вересня, дрон також пошкодив офісну будівлю в цьому районі – тоді загинули четверо людей, ще кілька дістали поранення.

Загалом, очільник міста підсумував наслідки ворожої атаки. За його словами, протягом ночі 26 вересня внаслідок атаки ворога на столицю:

У Дарницькому районі була пожежа на території поруч зі складськими будівлями. Пожежу ліквідували.

В Оболонському районі уламки впали поруч із житловим будинком. Пошкоджені та вибиті вікна. Руйнувань та загоряння в будинку немає. Крім цього, пошкоджено складську будівлю. Екстрені служби слідують на місце події.

У Соломʼянському районі, внаслідок падіння БпЛА, виникло загоряння покрівлі офісної будівлі. Загоряння ліквідували. Також у Соломʼянському районі гасять пожежу та триває пошуково-рятувальна операція в 5-поверховому житловому будинку. Там виявили 4 постраждалих. Згодом влада повідомила, що внаслідок падіння БпЛА знову виникло загоряння та задимлення в офісній будівлі.

У Святошинському районі, внаслідок падіння БпЛА на територію ТРЦ, виникло загоряння та руйнування одного із магазинів. Пожежу ліквідували.

Що відомо про нічну атаку станом на зараз

Чергову повітряну тривогу в столиці оголосили о 07:09. Це вже п'ята тривога з початку нової доби. У столиці було чутно вибухи – за попередньою інформацією, під час роботи засобів протиповітряної оборони.

Згодом кияни почули ще одну серію вибухів. Повітряні сили окремо повідомили про перебування реактивних безпілотників безпосередньо над Києвом і закликали мешканців не залишати сховищ до завершення небезпеки.

О 3:56 у Київській міській військовій адміністрації (КМВА) повідомили про загоряння офісної будівлі в Соломʼянському районі внаслідок падіння безпілотника. За попередньою інформацією, на іншій локації цього ж району уламки збитого БпЛА впали на відкритій території. Пізніше стало відомо про пожежу вже в житловому будинку та магазині – саме цей епізод і призвів до масштабної рятувальної операції з евакуацією 20 людей.

Останніми днями російські війська завдають ударів по столиці практично щоночі. У ніч на 24 вересня внаслідок атаки загинули двоє мешканців Києва, ще восьмеро дістали поранення. Постраждали пологовий будинок, дев'ять приватних осель, відділення пошти, складські приміщення та кілька десятків автомобілів.

Наступної ночі, 25 вересня, безпілотники знову залетіли у столицю: в Соломʼянському районі дрон упав на житловий будинок, а в Печерському – влучив у багатоповерхівку. Протягом дня удари повторювалися ще кілька разів, руйнування фіксували також у Голосіївському, Дарницькому та Шевченківському районах – безпілотники влучили у дві автозаправні станції та будівлю бізнес-центру.

Загалом за оновленими даними після масованої атаки на Київ 25 вересня загинули семеро людей, ще 46 дістали поранення.

Нагадаємо, лише напередодні уламки БпЛА впали на багатоповерхівку в Соломʼянському районі – тоді також була постраждала людина. Район залишається однією з найчастіших цілей нічних атак на столицю протягом останнього тижня.

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Теги: пожежа Віталій Кличко Київ рятувальники кияни

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