У травні у Києві випало півтори місячні норми опадів



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У столиці у травні дощило 21 день

Кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського підвели підсумки загалом теплого та вологого травня у столиці.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії середньомісячна температура повітря травня у Києві склала +17,0°С, що на 1,8°С вище за кліматичну норму.

«Температура повітря у травні підвищувалась поступово: у першій декаді вона була нижчою за кліматичну норму на 2 градуси, друга декада вже на 3 градуси була теплішою за норму, саме тоді розпочалось метеорологічне літо у столиці, а температура третьої декади вища норми вже на 4,3°С», - зазначили кліматологи.

Найхолодніше у Києві було 1 травня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +5,6°С, а найтепліше – 16 травня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +27,7°С.

Опадів у столиці випало 81 мм, що склало півтори місячні норми. Вони випадали протягом 21 днів, тобто два дні з трьох були дощовими.

Як повідомлялося, кліматологи обсерваторії визначили, що цьогорічна весна посіла четверту позицію серед найтепліших у Києві з 1881 року.

Нагадаємо, що метеорологічне літо у Києві розпочалось 13 травня.