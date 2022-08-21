Масові заходи до Дня Незалежності у Києві скасовані, – ЗМІ

Цьогорічний День Незалежності у Києві пройде без масових заходів. Існує небезпека рашистського обстрілу столиці

Існує загроза ракетного удару по українській столиці у день головного державного свята країни

У Києві не відбуватимуться масові святкові заходи, присвячені черговій річниці Дня Незалежності України. Рішення про це, як пише BBC, ухвалив голова Київської міської військової адміністрації, генерал-майор Збройних сил України Микола Жирнов.

Заборона діятиме з 22 по 25 серпня включно. Причиною такого кроку є загроза ракетного удару по українській столиці.

Пізніше в соцмережах та месенджерах з’явився скан цього доручення Жирнова міському голові Києва Віталію Кличку та головам районних адміністрацій столиці.

Сайт Київської міської адміністрації, сторінки цього органа місцевого самоврядування у соцмережах та сторінка міського голови Києва Віталія Кличка про заборону масових заходів у столиці поки що не повідомляють.

Нагадаємо, 19 серпня Кабінет міністрів України затвердив план заходів з нагоди відзначення 31-ї річниці Незалежності України.

Згідно з планом заходів, 23 серпня в Києві та інших населених пунктах, закордонних дипломатичних установах, військових частинах проведуть офіційні урочисті церемонії підняття Державного Прапора України.

24 серпня монумент «Батьківщина-мати» у Києві та інші знакові місця підсвітять кольорами Державного Прапора України, а в Національному заповіднику Софія Київська священники всіх церков молитимуться за Україну.

Окрім того, на столичному Хрещатику відбудеться виставка знищеної російської військової техніки.

Додамо, що у липні президент Володимир Зеленський пообіцяв – Україна відсвяткує своє головне свято, незважаючи на війну.