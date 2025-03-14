У центрі Києва знищено шовковицю, яка була візитівкою міста (фото)

Фахівець був шокований долею старої шовковиці

У Києві спилено багатолітню шовковицю біля ліцею на вул. Межигірській. Дерево було місцевою візитівкою впродовж 72 років, повідомляє «Главком» з посиланням на допис арбориста Володимира Ветроградського.

Шовковиці можуть жити до 800 років, зауважує фахівець, і знищення дерева стало для нього справжнім шоком. «Зовсім нещодавно дерево радувало своєю кремезністю і красою», – згадує Ветроградський. Його обурила й позиція керівництва ліцею – на думку арбориста, співпрацівники навчального закладу мали б втрутитися і спробувати врятувати дерево.

Facebook/Володимир Ветроградський

Facebook/Володимир Ветроградський

«Київ був би набагато зеленішим, аби не було зеленбуду», – заявив Володимир Ветроградський. У коментарях під дописом користувачі висловлювались на його підтримку.

Один з дописувачів навіть звернувся до депутатки Київської міської ради Ксенії Семенової з проханням розібратися у ситуації.

Нагадаємо, раніше, 6 березня, правоохоронці провели обшуки у службових приміщеннях КО «Київзеленбуд».

Також «Главком» писав, що двом колишнім посадовцям КО «Київзеленбуд» було повідомлено про підозру у розтраті державних коштів на суму понад 1,3 млн грн під час капітального ремонту одного з київських скверів.