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У центрі Києва знищено шовковицю, яка була візитівкою міста (фото)

Варвара Шолян
glavcom.ua
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У центрі Києва знищено шовковицю, яка була візитівкою міста (фото)
Шовковиця була місцевою візитівкою впродовж 72 років
фото: Facebook/Володимир Ветроградський

Фахівець був шокований долею старої шовковиці

У Києві спилено багатолітню шовковицю біля ліцею на вул. Межигірській. Дерево було місцевою візитівкою впродовж 72 років, повідомляє «Главком» з посиланням на допис арбориста Володимира Ветроградського. 

У центрі Києва знищено шовковицю, яка була візитівкою міста (фото) фото 1

Шовковиці можуть жити до 800 років, зауважує фахівець, і знищення дерева стало для нього справжнім шоком. «Зовсім нещодавно дерево радувало своєю кремезністю і красою», – згадує Ветроградський. Його обурила й позиція керівництва ліцею – на думку арбориста, співпрацівники навчального закладу мали б втрутитися і спробувати врятувати дерево. 

У центрі Києва знищено шовковицю, яка була візитівкою міста (фото) фото 2
Facebook/Володимир Ветроградський
У центрі Києва знищено шовковицю, яка була візитівкою міста (фото) фото 3
Facebook/Володимир Ветроградський

«Київ був би набагато зеленішим, аби не було зеленбуду», – заявив Володимир Ветроградський. У коментарях під дописом користувачі висловлювались на його підтримку. 

У центрі Києва знищено шовковицю, яка була візитівкою міста (фото) фото 4
Скриншот/Facebook
У центрі Києва знищено шовковицю, яка була візитівкою міста (фото) фото 5
Скриншот/Facebook

Один з дописувачів навіть звернувся до депутатки Київської міської ради Ксенії Семенової з проханням розібратися у ситуації. 

У центрі Києва знищено шовковицю, яка була візитівкою міста (фото) фото 6
Скриншот/Facebook

Нагадаємо, раніше, 6 березня, правоохоронці провели обшуки у службових приміщеннях КО «Київзеленбуд».

Також «Главком» писав, що двом колишнім посадовцям КО «Київзеленбуд» було повідомлено про підозру у розтраті державних коштів на суму понад 1,3 млн грн під час капітального ремонту одного з київських скверів.

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