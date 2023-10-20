У центрі столиці невідомі поранили ножем військового

До пошуку причетних осіб задіяні співробітники карного розшуку, слідчі та дільничні офіцери поліції

Чоловік йшов територією ботанічного саду, де на нього напали невідомі та нанесли три ножові поранення

У центрі Києва невідомі напали з ножем на військовослужбовця, завдавши йому поранень грудної клітки, правоохоронці розшукують зловмисників. Подія сталася 19 жовтня ввечері. Про це повідомляє прееслужба поліції Києва.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Вчора, близько 22:00 до чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що на вулиці Назарівській знайдений військовослужбовець із ножовим пораненням. Медики негайно госпіталізували потерпілого. На місце події прибула слідчо-оперативна група», – йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що військовий проходив територією ботанічного саду, де на нього напали невідомі та завдали три ножові поранення.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До пошуку причетних осіб задіяні співробітники карного розшуку, слідчі та дільничні офіцери поліції.

Правоохоронці проводять комплекс оперативно-розшукових заходів, переглядають записи з вуличних камер відеоспостереження й опитують імовірних свідків.

За ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України розпочате кримінальне провадження. Стаття передбачає до восьми років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що у Чернівцях п'ятеро чоловіків побили військового.