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Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію голови Комітету народного опору Гази

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію голови Комітету народного опору Гази
ЦАХАЛ заявив, що вбив голову військового крила Комітетів народного опору в Газі
фото з відкритих джерел

Бойова авіація завдала ударів по місту Рафах на півдні Гази

Армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ заявила про ліквідацію голови військового крила угруповання «Комітети народного опору» Гази Рафата Абу Хілала під час завдання авіаударів цієї ночі. Про це повідомляє The Times of Israel.

За словами ізраїльських військових, бойова авіація завдала ударів по місту Рафах на півдні Гази після отримання інформації від спецслужби ШАБАК, що займається контррозвідувальною діяльністю та забезпеченням внутрішньої безпеки країни.

Внаслідок цих атак загинув керівник військового крила «Комітету народного опору» Гази – цю організацію Ізраїль вважає терористичною.

Як йдеться в публікації, Комітети народного опору є третім за величиною терористичним угрупованням у секторі після ХАМАС та Палестинського «Ісламського джихаду».

Також у ЦАХАЛі заявили про завдання удару по кількох членах загонів «командос» ХАМАС «Нухба», які очолили наступ на Ізраїль 7 жовтня. За даними військових, внаслідок атак загинуло понад десять членів «Нухби».

Крім того, ізраїльські військові повідомили, що за останні 24 години вони знищили сотні об'єктів ХАМАС, у тому числі стартові майданчики протитанкових ракет, тунельні шахти, розвідувальну інфраструктуру та різноманітні командні центри.

Нагадаємо, Ізраїль вдарив по об'єктах «Хезболли» у Лівані. ЦАХАЛ заявив, що атака стала відповіддю на обстріли в середу 17 жовтня. Ізраїльські військові додали, що серед уражених цілей – спостережний пункт з оглядом моря. За їхніми словами, з цього пункту були випущені ракети по Рош-га-Нікрі.

Раніше армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оприлюднила відео, на якому зафіксовано запуск ракет по Ізраїлю з будинку поруч з лікарнею Al-Ahli у Газі.

 

Теги: Ізраїль армія військові ХАМАС наступ

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