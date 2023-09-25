На Вінниччині подружжя затримали за підтримку агресії РФ

Жінка кидалася на людей з ножем, а її чоловік заперечував існування України

В одному з сіл на Вінниччині стався конфлікт між місцевими жителями, причому деякі громадяни підтримували «руський мір». Подробиці розповів начальник обласної поліції Іван Іщенко.

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За його словами, причиною конфлікту стала гучна музика російських виконавців, які активно підтримують війну РФ проти України, яку слухало одне з місцевих подружжів. На це їм зробили зауваження двоє хлопців, які проходили неподалік, але у відповідь господиня вибігла з ножем та погрозами.

Чоловік фанатки російської музики не залишився осторонь та підтримав дружину (до речі, вони виховують шістьох дітей).

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«Яка Україна? Ми що, в Україні живемо?», – поцікавився він у хлопців, які зробили зауваження.

Подружжя ніяк не могло зрозуміти, що в Україні війна та гинуть люди, в результаті чого роз’яснювати все це взялась поліція. У відношенні затриманих відкрите кримінальне провадження за підозрою у причетності до колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК).

Розслідуванням за підслідністю займатиметься СБУ, при цьому доведеться відповісти і за погрози ножем.

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Варто зазначити, що зараз подружжя вже кається, але уникнути справедливого покарання не вийде.