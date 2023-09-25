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На Вінниччині подружжя затримали за підтримку агресії РФ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
На Вінниччині подружжя затримали за підтримку агресії РФ
Розслідуванням за підслідністю займатиметься СБУ
фото: Facebook Національної поліції України

Жінка кидалася на людей з ножем, а її чоловік заперечував існування України 

В одному з сіл на Вінниччині стався конфлікт між місцевими жителями, причому деякі громадяни підтримували «руський мір». Подробиці розповів начальник обласної поліції Іван Іщенко.

За його словами, причиною конфлікту стала гучна музика російських виконавців, які активно підтримують війну РФ проти України, яку слухало одне з місцевих подружжів. На це їм зробили зауваження двоє хлопців, які проходили неподалік, але у відповідь господиня вибігла з ножем та погрозами.

Чоловік фанатки російської музики не залишився осторонь та підтримав дружину (до речі, вони виховують шістьох дітей).

«Яка Україна? Ми що, в Україні живемо?», – поцікавився він у хлопців, які зробили зауваження.

Подружжя ніяк не могло зрозуміти, що в Україні війна та гинуть люди, в результаті чого роз’яснювати все це взялась поліція. У відношенні затриманих відкрите кримінальне провадження за підозрою у причетності до колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК).

Розслідуванням за підслідністю займатиметься СБУ, при цьому доведеться відповісти і за погрози ножем.

Варто зазначити, що зараз подружжя вже кається, але уникнути справедливого покарання не вийде.

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Теги: війна Україна поліція погрози

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