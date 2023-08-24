У Чернівцях п'ятеро чоловіків побили військового

У Чернівцях побили військового за те, що він зробив зауваження

Військовий попросив не шуміти під вікнами вночі

У Чернівцях військового, який переніс дві контузії, побили п'ятеро чоловіків біля його під'їзду через зауваження не шуміти під вікнами о першій годині ночі. Про це повідомила депутатка Чернівецької міської ради Галина Абрам'юк.

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«Обурена до краю. Воїна, який переніс дві важкі контузії, біля під'їзду будинку, де він мешкає, його побили п'ятеро осіб чоловічої статі. А знаєте, за що? Олексій (так звати бійця) попросив тих «героїв» не бушувати під вікнами о першій годині ночі... Заява у поліцію подана. Чекаємо справедливого покарання для тих покидьків, які, розважаючись у час війни, побили захисника України», – написала депутатка.

Як повідомило видання Молодий буковинець, Нацполіція Чернівецької області розпочала кримінальне провадження.

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«За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Поліцейські проводять відповідні процесуальні дії з метою встановлення всіх обставин поді», – повідомили виданню в поліції.

Нагадаємо, у Львові побили трансгендерну військову Хелен. Дівчина взяла відпустку від служби, щоб приїхати на похорон мами. Під час того, як вона розмовляла зі своїм хлопцем по відеозв’язку, до неї підійшов незнайомець і почав агресивно поводитися. Від удару Хелен втратила координацію, і він ударив її ще кілька разів, поки їй не вдалося відійти на кілька метрів і зняти частину нападу на відео.

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова повідомлено про підозру 22-річному уродженцю Рівненської області, який, за даними слідства, побив трансгендерну військову у Львові.