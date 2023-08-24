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У Чернівцях п'ятеро чоловіків побили військового

Наталя Забазнова
glavcom.ua
У Чернівцях п'ятеро чоловіків побили військового
У Чернівцях побили військового за те, що він зробив зауваження
фото з відкритих джерел

Військовий попросив не шуміти під вікнами вночі

У Чернівцях військового, який переніс дві контузії, побили п'ятеро чоловіків біля його під'їзду через зауваження не шуміти під вікнами о першій годині ночі. Про це повідомила депутатка Чернівецької міської ради Галина Абрам'юк.

«Обурена до краю. Воїна, який переніс дві важкі контузії, біля під'їзду будинку, де він мешкає, його побили п'ятеро осіб чоловічої статі. А знаєте, за що? Олексій (так звати бійця) попросив тих «героїв» не бушувати під вікнами о першій годині ночі... Заява у поліцію подана. Чекаємо справедливого покарання для тих покидьків, які, розважаючись у час війни, побили захисника України», – написала депутатка.

Як повідомило видання Молодий буковинець, Нацполіція Чернівецької області розпочала кримінальне провадження.

«За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Поліцейські проводять відповідні процесуальні дії з метою встановлення всіх обставин поді», – повідомили виданню в поліції.

Нагадаємо, у Львові побили трансгендерну військову Хелен. Дівчина взяла відпустку від служби, щоб приїхати на похорон мами. Під час того, як вона розмовляла зі своїм хлопцем по відеозв’язку, до неї підійшов незнайомець і почав агресивно поводитися. Від удару Хелен втратила координацію, і він ударив її ще кілька разів, поки їй не вдалося відійти на кілька метрів і зняти частину нападу на відео. 

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова повідомлено про підозру 22-річному уродженцю Рівненської області, який, за даними слідства, побив трансгендерну військову у Львові. 

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Теги: бійка кримінал ЗСУ

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