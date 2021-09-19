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    Майже всюди дощ і прохолодно: прогноз погоди на 19 вересня

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    Дощу не буде тільки на півдні - Майже всюди дощ і прохолодно: прогноз погоди на 19 вересня
    Дощу не буде тільки на півдні
    Фото Фотоподорожі Україною/ Facebook

    У неділю в Україні прогнозують мінливу погоду

    У неділю, 19 вересня, в Україні прогнозують дощ, місцями з грозами.

    На півночі неділя пройде з опадами. У Київській та Житомирській областях стовпчики термометрів опустяться до +14°С. Буде доволі прохолодна ніч +6…8°С. Про це інформує Укргідрометцентр.

    На півдні шанс на сонячні вихідні мають жителі Миколаївської та Одеської областей. Удень температура повітря становитиме приблизно +22°С.

    У решті регіонів дощ накрапатиме і вдень, і вночі.

    На сході максимальні +22°С будуть у Донецькій області.

    А найпрохолодніше в Україні 19 вересня буде на заході. У Волинській області синоптики обіцяють не більше +11°С удень та +8°С уночі.

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    Не відрізнятиметься від решти погода і в центральних областях. Найтепліше буде в Кіровоградській області із +18°С. Відносно тепло там буде і вночі – до +13°С.

    У столиці удень опадів не прогнозують, температура повітря буде 14-16°С. Уночі дощитиме, а стовпчики термометрів опустяться до +8…10°С.

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    Теги: вихідні прогноз погоди повітря дощ
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    Майже всюди дощ і прохолодно: прогноз погоди на 19 вересня