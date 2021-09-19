Майже всюди дощ і прохолодно: прогноз погоди на 19 вересня

Дощу не буде тільки на півдні

У неділю в Україні прогнозують мінливу погоду

У неділю, 19 вересня, в Україні прогнозують дощ, місцями з грозами.

На півночі неділя пройде з опадами. У Київській та Житомирській областях стовпчики термометрів опустяться до +14°С. Буде доволі прохолодна ніч +6…8°С. Про це інформує Укргідрометцентр.

На півдні шанс на сонячні вихідні мають жителі Миколаївської та Одеської областей. Удень температура повітря становитиме приблизно +22°С.

У решті регіонів дощ накрапатиме і вдень, і вночі.

На сході максимальні +22°С будуть у Донецькій області.

А найпрохолодніше в Україні 19 вересня буде на заході. У Волинській області синоптики обіцяють не більше +11°С удень та +8°С уночі.

Не відрізнятиметься від решти погода і в центральних областях. Найтепліше буде в Кіровоградській області із +18°С. Відносно тепло там буде і вночі – до +13°С.

У столиці удень опадів не прогнозують, температура повітря буде 14-16°С. Уночі дощитиме, а стовпчики термометрів опустяться до +8…10°С.