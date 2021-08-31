У тунелі на вул. Олени Теліги частково обмежать рух

«Київавтодор» буде проводити роботи з очищення зливостоків та зливоприймальної системи

Сьогодні, 31 серпня із 11:00 до 15:00 у тунелі на вул. О. Теліги у напрямку просп. С. Бандери частково обмежать рух для очищення зливостоків та зливоприймальної системи. Про це повідомляє КК «Київавтодор».

Роботи триватимуть на вул. О. Теліги (на перетині з вул. Ю. Іллєнка і Щусєва). Дорожники обстежуватимуть насосну станцію, очищатимуть зливостоки та зливоприймальну систему.

У комунальній корпорації наголошують, що завдяки таким роботам і переналаштуванню системи насосів значно поліпшилась робота мережі водовідведення.

Як раніше повідомлялося, із 16 липня до 19 вересня на частині автошляху Т-10-27 (від Столичного шосе до вул. Академіка Заболотного) буде частково обмежено рух.