У вбиральні на проспекті Перемоги виявили тіло чоловіка



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Біля одного з ресторанів у громадському туалеті виявлено труп чоловіка Фото: Інформатор

60-річний пенсіонер, який працював у вбиральні, отримав травми, несумісні із життям

До чергової частини Святошинського управління поліції надійшло повідомлення, що на проспекті Перемоги у приміщенні туалету лежить чоловік без ознак життя. За вказаною адресою виїхали екіпажі патрульних, а також слідчо-оперативна група районного та головного управлінь поліції. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці встановили, що 60-річний пенсіонер останнім часом працював у вбиральні. 25 липня вранці там знайшли його тіло із тілесними ушкодженнями.

«За попередніми висновками експерта, травми на тілі потерпілого характерні для падіння», - розповів начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишев.

Тіло чоловіка направили на проведення медичної експертизи, за результатами якої буде відома причина його смерті.

Працівники поліції оглянули місце події та опитали ймовірних свідків і очевидців.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції за цим фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) із додатковою кваліфікацією – нещасний випадок Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, 25 липня поблизу станції метро «Чернігівська» в Деснянському районі Києва виявили чоловіка без ознак життя. Бездиханне тіло лежало на схилі, прямо біля перону.