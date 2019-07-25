Біля станції метро «Чернігівська» знайшли тіло чоловіка (фото, відео)



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Тіло лежало на схилі біля перону станції метро Фото: Інформатор

Труп виявили поліцейські метрополітену

У четвер, 25 липня, поблизу станції метро «Чернігівська» в Деснянському районі Києва виявили чоловіка без ознак життя. Бездиханне тіло лежало на схилі, прямо біля перону.

На місце викликали бригаду медиків і поліцію. Близько 5:20 лікарі констатували, що чоловік мертвий. Про це повідомляє Інформатор.

Труп виявили поліцейські метрополітену, вони й зателефонували на «103». Чоловік лежав роззутим на газоні, а поруч знаходилися його кросівки. Швидше за все, він помер близько опівночі. На вигляд загиблому було близько 40 років.

При попередньому огляді тіла слідчі не виявили слідів насильницької смерті.

Причину смерті встановить експертиза. Обставини трагічного інциденту встановлюються.

Як повідомлялося, у ніч на середу, 24 липня, у Києві між річковим вокзалом та пішохідним мостом у річці Дніпро було виявлено тіло людини.