У вихідні в Чорнобильській зоні поліція затримала три групи сталкерів



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Серед туристів-екстремалів мешканці Харкова, Вінниці та Коростеня Фото: Нацполіція

Прихильникам екстремального туризму загрожує покарання у вигляді штрафу

Минулими вихідними вісім прихильників екстремального туризму було виявлено працівниками відділу поліції зони ЧАЕС у відселених селах та місті Прип’ять. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

Так, 31-річний львів’янин та 18-річний мешканець м. Коростень незаконно проникли на територію зони відчуження з метою екстремального туризму.

Ще дві групи сталкерів було виявлено працівниками поліції в місті Прип’ять та відселеному селі Бички. Серед туристів-екстремалів мешканці Харкова, Вінниці та Коростеня.

У відношенні даних громадян було складено адміністративні протоколи за ст.46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні порушення.

Прихильникам екстремального туризму загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали справ направлено до Іванківського районного суду Київської області для прийняття рішення.

Як повідомлялося, нещодавно на території зони відчуження було виявлено автомобіль марки «Фольксваген Пассат» з білоруською реєстрацією, в якому знаходились четверо громадян Республіки Білорусь.