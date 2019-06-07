  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У вихідні в Києві вдарить спека

    • Розсилка
    У вихідні в Києві вдарить спека

    Наступного тижня спека посилиться

    У вихідні, 8-9 червня, у Києві буде спекотна погода з дощами. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

    «У Києві 8-9 червня є ймовірність короткочасних дощів із грозами, проте сонця також вистачатиме. Спека досягне +28+30 градусів», - написала вона.

    Синоптик попереджає, що «на наступному тижні спека розкрутиться ще більше».

    За її прогнозом, 8-9 червня у західних областях України, на Вінниччині, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, місцями на Одещині, Миколаївщині та в суботу ще й на Харківщині - короткочасні грозові дощі. При грозах ймовірне посилення дощу до зливи, шквали та подекуди град.

    «Решта території, яка не увійшла в цей список - суха повітряна маса - більшість сходу, півдня та подекуди центр. Температура повітря буде високою - спека. У денні години стовпчики термометрів досягнуть +26+32 градусів, на півдні та сході місцями до +32+34 градусів, у західних областях у неділю посвіжішає до +22+27 градусів», - розповіла Діденко.

    Як повідомлялося, 7 червня у Києві істотні опади не прогнозуються. Температура повітря досягне 28 градусів, далі підвищиться до 30.

    На Київщині 7 червня місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 27-29°.

    Читайте також
    вихідні прогноз погоди Київ спека повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ