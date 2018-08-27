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    У вівторок через футбол у центрі Києва закриються станції метро

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    У вівторок через футбол у центрі Києва закриються станції метро

    Метрополітен вводить особливий режим роботи станцій на час проведення футбольного матчу

    У зв’язку із проведенням футбольного матчу на НСК «Олімпійський» 28 серпня із 21:00 до 22:00 вводиться особливий режим роботи станцій київського метро. Про це повідомили у КП «Київський метрополітен.

    Зокрема:

    • станція метро «Олімпійська» не працюватиме;
    • станція метро «Площа Льва Толстого» закривається на вхід;
    • станція «Палац спорту» закривається на вихід.

    Окрім того, можливе обмеження входу на ці станції після 23:00.

    Також повідомляється, що 28 серпня київський метрополітен працюватиме на годину довше.

    Останній поїзд відправлятиметься із кожної станції у різний час, із центру міста – близько 01:15. Додаткова година роботи додається до звичайного розкладу кожної станції, розміщеного на вході і на платформі.

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