У «Жулянах» затримано злочинця, якого розшукують за збут порноматеріалів



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Правоохоронці Дніпропетровщини розшукували зловмисника за ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів

У пункті пропуску «Жуляни» прикордонники затримали злочинця, який розшукувався українськими правоохоронними органами. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

«Нашого співвітчизника 1988 року народження прикордонники затримали відразу на лінії паспортного контролю. Охоронці кордону встановили, що громадянина України розшукують правоохоронці Дніпропетровщини за ст.301 ч.3 КК України «Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів», - йдеться в повідомленні.

Прикордонники зловмисника затримали та передали компетентним органам.

Як повідомлялося, 11 червня прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» під час здійснення контрольних заходів виявили підроблені та чужі документи у громадян Ірану.

Іноземці з фальшивими документами намагались потрапити до Дюссельдорфа та Лондона. Усіх подорожувальників вже у найближчий час буде відправлено зворотними рейсами.