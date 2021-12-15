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    У журналіста вкрали велосипед, поки він брав інтерв'ю в начальника поліції Києва

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    Журналіст Олег Черниш брав інтерв'ю в начальника столичної поліції, в той час, коли&nbsp;у нього крали велосипед - У журналіста вкрали велосипед, поки він брав інтерв'ю в начальника поліції Києва
    Журналіст Олег Черниш брав інтерв'ю в начальника столичної поліції, в той час, коли у нього крали велосипед
    фото: Oleg Chernysh / Facebook

    Журналіст охарактеризував ситуацію як «київський парадокс»

    Журналіст видання «РБК-Україна» Олег Черниш розповів, що в нього вкрали велосипед у той час, коли він брав інтерв'ю в начальника поліції Києва Івана Виговського. Про це Черниш написав у Facebook.

    «Що таке «київський парадокс»? Це коли береш інтерв'ю в начальника київської поліції, а в цей момент у тебе крадуть велосипед прямо з-під квартири, прикутий до стіни і захований за дверима спільного із сусідами коридору», – зазначив журналіст.

    Втім, за словами Черниша, викрадений велосипед був уже старим і не дуже дорогим.

    Вкрадений у журналіста велосипед, фото: Oleg Chernysh / Facebook
    Вкрадений у журналіста велосипед, фото: Oleg Chernysh / Facebook

    До слова, в Ужгороді злодій викликав поліцію, бо не зміг вийти з пограбованої лабораторії.

    Також у Борисполі чоловік викликав поліцію, щоб похизуватися окулярами.

    Теги: Національна поліція України Київ пограбування журналіст злочин велосипед
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    У журналіста вкрали велосипед, поки він брав інтерв'ю в начальника поліції Києва