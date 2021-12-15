У журналіста вкрали велосипед, поки він брав інтерв'ю в начальника поліції Києва

Журналіст Олег Черниш брав інтерв'ю в начальника столичної поліції, в той час, коли у нього крали велосипед

Журналіст охарактеризував ситуацію як «київський парадокс»

Журналіст видання «РБК-Україна» Олег Черниш розповів, що в нього вкрали велосипед у той час, коли він брав інтерв'ю в начальника поліції Києва Івана Виговського. Про це Черниш написав у Facebook.

«Що таке «київський парадокс»? Це коли береш інтерв'ю в начальника київської поліції, а в цей момент у тебе крадуть велосипед прямо з-під квартири, прикутий до стіни і захований за дверима спільного із сусідами коридору», – зазначив журналіст.

Втім, за словами Черниша, викрадений велосипед був уже старим і не дуже дорогим.

Вкрадений у журналіста велосипед, фото: Oleg Chernysh / Facebook

До слова, в Ужгороді злодій викликав поліцію, бо не зміг вийти з пограбованої лабораторії.

Також у Борисполі чоловік викликав поліцію, щоб похизуватися окулярами.