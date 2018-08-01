У зоні ЧАЕС поліція знову зловила групу сталкерів



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Фото: Нацполіція Затримані у зоні ЧАЕС сталкери

Жителі Києва потрапили у зону відчуження поза контрольно-пропускними пунктами

Троє громадян незаконно проникли на територію зони відчуження Чорнобильської АЕС поза контрольно-пропускними пунктами з метою екстремального туризму і були затримані працівниками поліції. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київської області.

«Під час спільного патрулювання поліції та працівників Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника Міністерства екології України зони відчуження Чорнобильської АЕС було виявлено групу з трьох сталкерів 28 та 21 років, які є жителями Києва», - йдеться у повідомленні.

У відношенні правопорушників було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їм загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали направлені в Іванівський районний суд для прийняття рішення.

Як повідомлялося, 21-22 липня у зоні відчуження ЧАЕС було затримано дві групи сталкерів – трьох киян 24, 25 та 25 років поблизу відселеного села Розсоха та двох 20-річних молодиків із Києва та Сум біля КПП «Дитятки»