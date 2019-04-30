У зоні ЧАЕС п’яний водій зі співмешканкою побили і покусали поліцейських



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На КПП у зоні ЧАЕС поліцейські зупинили автомобіль, водій якого був у стані алкогольного сп'яніння Фото: Нацполіція

Затримані дві особи, які нанесли тілесні ушкодження поліцейським

При перевірці документів на контрольно-пропускному пункті в Чорнобильській зоні відчуження між водієм та правоохоронцями виник конфлікт, наслідком якого стало затримання двох осіб. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

З'ясувалося, що поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ-212103, водій якого був у стані алкогольного сп'яніння та порушував правила дорожнього руху.

«На законну вимогу поліцейського надати документи для перевірки керманич почав хапати його за формений одяг та спорядження. На допомогу правопорушнику вийшла пасажирка авто, яка виявилась його співмешканкою, зненацька вкусила за руку та вдарила одного з правоохоронців балонним ключем по голові. Згодом медики діагностували у нього гематому та прокус фаланги на руці», - розповіли в поліції.

Наразі обоє правопорушників затримані за ст.208 КПК України. На 40-річного водія склали протокол за ст.130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп'яніння) КУпАП.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Як повідомлялося, відділом поліції зони ЧАЕС в Київській області у 2018 році було виявлено 196 сталкерів, з них 16 іноземців, а у 2019 році - 48 сталкерів, з них 1 іноземець.